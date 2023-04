Wer derzeit in Palma de Mallorca unterwegs ist, hat verschiedene Möglichkeiten, die Inselhauptstadt einmal von oben zu betrachten. Eine davon ist von der Dachterrasse der Kirche Santa Eulàlia. Diese ist nun wieder für Besucher geöffnet. Von der Terrasse aus kann man einige der emblematischsten Kirchen und Gebäude der Stadt in Augenschein nehmen, wie zum Beispiel das Herrenhaus Can Vivot, die Kirche Monti Sion oder das Nonnenkloster Santa Clara.

Das katholische Gotteshaus im gotischen Stil gilt seit 1931 als geschütztes Kulturgut in Spanien. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1236, obwohl der Bau erst 1570 endgültig abgeschlossen wurde. Sie befindet sich nur wenige Meter vom Rathausplatz Plaça de Cort entfernt. Auf dem kleinen Platz, der die Iglesia umgibt, laden zahlreiche Straßencafés zum Einkehren ein. Die Dachterrasse kann voraussichtlich bis Oktober von montags bis samstags jeweils von 11 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 17.30 Uhr besucht werden. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Residenten und Senioren schlagen pro Person vier Euro zu Buche.