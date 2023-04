Auf Mallorca wird immer konsequenter gegen Graffiti-Schmierer vorgegangen. Ein Gericht in Palma hat nun einen 29-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1680 Euro verurteilt. Der Vorfall geht auf das Jahr 2021 zurück. Der junge Mann hatte damals die Wand der Zugstation der Sóller-Bahn im Zentrum der Inselhauptstadt besprüht.

Der Angeklagte bestritt vor Gericht die Tat und gab an, er wäre nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann bei Ankunft der Beamten zwischen zwei parkenden Autos versteckt. Zudem konnten zahlreiche Sprühdosen sichergestellt werden.

Neben der Geldstrafe muss der Angeklagte zudem eine Summe in Höhe von 7680,74 Euro an die Eisenbahngesellschaft Ferrocarrils de Sóller zahlen. Bei der Bahnstation handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude.

Auch Züge der Bahngesellschaft SFM wurden beschmiert

Die Staatsanwaltschaft von Palma will unterdessen zwei Jugendliche, die mehrere Züge der Bahngesellschaft SFM mit Graffiti verunstaltet haben sollen, ins Gefängnis schicken. Im Prozess beantragte sie je zwei Jahre Haft sowie Bußgelder in Höhe von insgesamt 5400 Euro. Hinzu soll eine Entschädigung an SFM in Höhe von 1633 Euro kommen. Die Taten sollen im Februar 2019 verübt worden sein.