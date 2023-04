Der Sturzbach Torrent Major in Sóller, im Nordwesten von Mallorca, wird seit einigen Wochen mit einer grünen und stinkenden Algenschicht bedeckt. Betroffen ist vor allem der Abschnitt der Urbanisation Sa Roca Roja und der Mündung ins Meer in Port de Sóller.

Laut des Biologen und Forschers Lluc García sei dies sehr ungewöhnlich. Insgesamt ist die Entwicklung von Algen nicht selten, aber in diesem Fall sei das rasante Wachstum bedenklich. Auch die Dicke der Algenschicht sei ungewöhnlich. "Diese Art vermehrt sich normalerweise nur auf stehendem Wasser und nicht auf einem Sturzbach, der in Bewegung ist und schnell Richtung Meer fließt", so García.

Als mögliche Ursache könnte die Verschmutzung des Sturzbaches durch Fäkalien sein. Mittlerweile wurde auch das balearische Umweltministerium eingeschaltet. Ein Forscherteam der Balearen-Universität (UIB) soll nun anhand von Wasserproben für Aufklärung sorgen.

Die Gegend rund um Sóller wird vor allem in der Nebensaison von Wanderern besucht. Zudem gilt der historische Zug "Roter Blitz" als beliebte Touristenattraktion.