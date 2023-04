Ein Lieferwagen hat am Sonntag Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache auf der Straße zwischen Peguera und Calvia Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Er selbst alarmierte die 112, als er Rauch aus dem Handschuhfach aufsteigen sah.

Nach Angaben mehrerer Zeugen ereignete sich der Vorfall gegen 14.00 Uhr. Der Mann war mit seinem Seat Inca in Richtung Peguera unterwegs, als er in der Straße Toni Munar Cerdà plötzlich Rauch aus dem Motor des Fahrzeugs kommen sah. Er fuhr sofort von der Straße ab, hielt den Wagen an, stieg aus und rief den Rettungsdienst an.

Innerhalb weniger Minuten traf ein Team der mallorquinischen Feuerwehr von der wenige Kilometer entfernten Feuerwache Santa Ponça am Unfallort ein und erstickte die Flammen im Fahrzeug, das komplett ausbrannte.