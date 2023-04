In Mallorcas Party-Hochburg Magaluf hat am Mittwoch ein Fahrzeug der örtlichen Müllabfuhr gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache war im Inneren des Lkw ein Feuer ausgebrochen. Besorgte Hotelgäste riefen die Feuerwehr und die Polizei, als sie sahen, dass der Müllwagen eine hohe und dunkle Rauchwolke ausstieß. Die Einsatzkräfte rückten umgehend an und sperrten die Straße, in der sich der Wagen befand, weiträumig ab. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Anschließend wurde das beschädigte Gefährt von einem Abschleppwagen fortgeschafft. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte.

Auf Mallorca kommt es öfters vor, dass öffentliche Müllcontainer zu brennen beginnen. Manchmal steckt Brandstiftung dahinter, oft aber werfen auch Passanten unachtsam glühende Zigaretten in die Behälter. Erst vergangene Woche hatte in Palmas Stadtteil El Molinar die Polizei anrücken müssen, nachdem ein Müllwagen der Stadtwerke Emaya zu qualmen begonnen hatte, weil der Fahrer – ohne es zu merken – den brennenden Inhalt eines Containers ins Innere des Fahrzeug geleert hatte.