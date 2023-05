Da geht man ahnungslos an der Strandpromenade spazieren, und entdeckt am Ufer plötzlich eine aus dem Sand herausragende Mörser-Granate. Ohne es zu wissen. So geschehen in Palmas ehemaligen Mühlen- und Fischerviertel El Molinar. Eine Anwohnerin hatte vor rund einer Woche auf Höhe des Windrosen-Obelisken an der Promenade ein metallisches Objekt entdeckt, das zwischen den Felsen im Sand ein wenig herausragte. Und ihre Neugierde weckte.

Am Freitag (5.5.) gegen 11 Uhr Vormittag habe sie sich schließlich dazu entschlossen, dass rostige Teil mit den bloßen Händen auszubuddeln, wie sie später der Polizei gegenüber erklärte. Am Ende legte sie eine noch weitgehend vollständig erhaltene Mörser-Granate frei. Und rief sofort die Notrufnummer. Die kurze Zeit später am Fundort eintreffenden Beamten sperrten nach Sichtung der Granate die Promenade weitläufig ab. Betroffen davon waren sowohl Fußgänger als auch Autofahrer. Eine auf die Sicherung von Sprengstoff spezialisierte Einheit der Nationalpolizei transportierte die Granate schließlich ab, um sie an einem sicheren Ort zu entschärfen. Wie die Bombe an den Strand gelangt ist und woher sie stammt, soll jetzt untersucht werden.