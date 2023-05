Auf Mallorca muss sich demnächst ein Paar vor Gericht verantworten, weil es Frauen heimlich unter der Dusche und in ihren Zimmern gefilmt haben soll. Insgesamt fordert die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen von insgesamt 48 Jahren für die mutmaßlichen Spanner. Der Portugiese und seine bolivianische Freundin sollen jeweils 24 Jahre hinter Gitter. Den beiden wird vorgeworfen, in zwei Wohnungen in Palma ihre Mitbewohnerinnen ausspioniert zu haben. Nicht nur in den Zimmern, sondern auch unter der Dusche seien Kameras installiert gewesen. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2019 und 2021 ereignet haben.

Eines der Opfer hatte ein "seltsames Gerät" im Badezimmer bemerkt und war stutzig geworden. Als sie ihren Vermieter darauf ansprach, erkläre er ihr, es handele sich um einen Wifi-Repeater, der den Empfang in der Wohnung verbessern sollte. Die Frau war nicht überzeugt und redete auch mit ihren Mitbewohnerinnen darüber. Diese hatte Zugriff auf einen Computer des Beschuldigten und fand dort Fotos und Videos. Konkret handelte es sich dabei um eine Frau, die vor einigen Monaten in der WG gewohnt hatte. Später fand die Nationalpolizei insgesamt 433 Dateien, die in den Badezimmern und Zimmern der zwei Wohngemeinschaften aufgenommen wurden.

Die beiden Tatverdächtigen sollen nicht nur lange ins Gefängnis, sondern auch die Opfer entschädigen. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft auch eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 24.000 Euro. Wann genau der Prozess in Palma losgehen soll, ist noch nicht bekannt. Ähnliche Fälle gibt es immer wieder auf den Balearen. 2021 war ein Mann in einem Einkaufzentrum in Palma de Mallorca festgenommen worden, weil er Frauen mit seinem Handy unter den Rock fotografiert hatte. Auf Menorca hatte es 2018 auf den Balearen gegeben. Ein Arzt auf Menorca hatte in den Umkleidekabinen einer Klinik heimlich Aufnahmen von Frauen gemacht. In den Kabinen hatte er eine Kamera in einem Schuhkarton versteckt und so seine Kolleginnen beobachten können. Von seinem Posten wurde der Arzt damals vorübergehend suspendiert.