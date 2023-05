Erneute Prügelorgie auf Mallorca: Am vergangenen Freitag lieferten sich in Palmas Problemviertel Camp Redó weit über ein Dutzend Männer über mehrere Minuten eine Massenschlägerei auf offener Straße. Ein entsprechendes Video veröffentlichte am Donnerstag MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Polizei bestätigte gegenüber der Zeitung den Vorfall. Ersten Ermittlungen zufolge sollen bereits zwei Männer mit marokkanischen Pässen identizifiziert worden sein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie die Massenschlägerei ins Rollen brachten. Des Weiteren sollen etwa 15 Pakistaner an der Straßenprügelei beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen der Behörden dauern noch an.

In dem von "Ultima Hora" ins Netz gestellten Video ist deutlich zu sehen, wie sich mehrere Männer gezielt auf ein langsam fahrendes Auto stürzen und mit Gewalt auf Windschutzscheibe und Seitenfenster einschlagen. Wenige Augenblicke später ziehen mehrere Hände den Fahrer gewaltsam durch das Fenster und prügeln unablässig auf ihr Opfer ein. Mit zerrissenem T-Shirt versucht der Mann, sich von der aufgebrachten Menschenmenge zu lösen und entfernt sich von seinem Auto. Nicht viel besser kommt der Beifahrer weg, auch dieser wird von mehreren Männer mit Tritten und Faustschlägen malträtiert.

So schnell der Spuk begann, endete er wieder. Noch ehe die von Anwohnern alarmierte Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich die Menschenmenge aufgelöst. "Ultima Hora" zufolge wurden bei der Schläger "mehrere Personen zum Teil erheblich" verletzt. Was die offenbar spontane Prügelorgie auslöste, darüber kann zum derzeitigen Standpunkt der Ermittlungen nur spekuliert werden. In der pakistanischen Gemeinschaft auf Mallorca sei es nicht üblich, derzeitige Vorfälle bei den örtlichen Behörden zur Anzeige zu bringen, so die Zeitung. Das Gesetz nehme man lieber selbst in die Hand.

Erst am vergangenen Wochenende war es im von britischen Urlaubern beherrschten Magaluf im Südwesten von Mallorca zu einer wilden Massenschlägerei gekommen. Dabei schlugen etwa 50 Personen verschiedener Nationalitäten in brutalster Weise aufeinander ein. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Und nur wenige Tage zuvor lieferten sich zwei rivalisierende Obstladenbetreiber samt Anhang in Can Pastilla eine handfeste Straßenschlacht.