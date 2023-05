Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am frühen Montagmorgen einen Türsteher festgenommen, der vor dem Megapark an der Playa de Palma einen deutschen Polizisten niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Das meldete zunächst die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag. Eine Pressemitteilung der Nationalpolizei folgte einige Stunden später.

Der Bundesbürger befand sich demnach mit Freunden zunächst in dem Partytempel. Danach gingen die Deutschen nach draußen, der Polizist setzte sich auf einen Blumenkübel. Die herbeigerufenen spanischen Ordnungshüter fanden den Mann bewusstlos auf dem Boden liegend vor. Der Türsteher, ein 37-jähriger Senegalese, wurde daraufhin abgeführt, weil er den Deutschen niedergeschlagen haben soll. Er verblieb zwei Nächte in einer Zelle. Am Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der private Sicherheitsdienst des Mega-Parks äußerte gegenüber "Ultima Hora", dass der deutsche Polizist sehr betrunken gewesen sei und ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Der Bundesbürger erlitt einen komplizierten Schädelbruch und wurde in das Insel-Krankenhaus Son Espases gebracht. Vor allem in der Hochsaison kommt es in Gebieten mit hoher Exzesstouristendichte immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen. Dabei handelt es sich oft um Schlägereien, zu denen es vor allem unter Alkoholeinfluss kommt. Das betrifft vor allem die Playa de Palma und das britische Urlauberdorado Magaluf.