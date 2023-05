Das Wetter auf Mallorca bleibt am letzten Maiwochenende wechselhaft. An diesem Freitag kann es in einigen Regionen immer noch zu teils starken Niederschlägen und Gewittern kommen. Nebelbänke sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Allerdings zeigt sich auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 Grad.



Laut Wettervorhersage wird der Samstag der schönste Tag der Woche. Das spanische Wetteramt Aemet meldet Sonne satt bei Temperaturen um die 27 Grad, in der Inselhauptstadt Palma sind sogar Werte bis zu 29 Grad möglich. Allerdings könnte die Sicht aufgrund von herumwirbelten Sahara-Staub stellenweise beeinträchtigt werden. Der Wind weht aus östlicher und nordöstlicher Richtung.



Das sonnige Hoch ist allerdings nur von kurzer Dauer. Bereits am Sonntag sind wieder vermehrt dichte Wolkenfelder möglich. Auch Niederschläge mit Schlammregen können nicht ausgeschlossen werden. Vor allem im Westen der Insel sinken die Temperaturen auf 21 Grad. Nachts sinken die Werte auf 17 Grad.



Das wechselhafte Wetter bleibt auch in der kommenden Woche erhalten. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt um die 20 Grad.