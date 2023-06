Der Flughafen von Mallorca ist um eine wohl schmerzlich Attraktion reicher geworden. Im Terminal C, wo die meisten Flüge nach Deutschland abgehen, wurde jetzt laut einer Pressemitteilung des Betreibers Aena eine sogenannte Gaming-Zone eingerichtet. Zur Verfügung stehen vier Spielkonsolen vom Typ Playstation 5, vier vom Typ XBox Series S und zwei Computer namens Acer Predator. Auch ein Fahrt- und Flugsimulator soll in den kommenden Wochen in Betrieb genommen werden.

Folgenden Spielen kann man sich in dem Areal hingeben: League of Legends, Apex, Call of Duty, Fortnite, PES, Rocket League, Forza Horizon, Tekken, Mortal Kombat, Counter Strike GO, Halo Infinity und Minecraft. Es ist den Angaben zufolge vorgesehen, dass in absehbarer Zeit eine weitere Gaming-Zone im Terminal A eingerichtet wird. Ähnliche Nachrichten Ankunftsbereich evakuiert: Dichte Rauchschwaden am Flughafen in Palma In den vergangenen Jahren war der Airport immer wieder durch neue Bereiche ergänzt worden. Es entstanden unter anderem Ausruh-Areale mit bequemen Sesseln, Tischen, Handy-Aufladestationen und Pflanzen. Auch die Sanitäreinrichtungen wurden runderneuert. Der Terminal D wird zudem im Augenblick modernisiert, auch Zubringersteige für die Passagiere wurden erneuert.