Auf Mallorca ist am Freitagabend, 16. Juni, ein eher ungewöhnlicher Unfall passiert. Zwei Beamte der Ortspolizei von Alcúdia im Norden Mallorcas sind zu einem Einsatz unterwegs gewesen, als ein betrunkener Autofahrer in den Streifenwagen krachte. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er übersah das Polizeiauto, das zum Überholen angesetzt hatte. Er selbst wollte abbiegen und krachte dann in den Wagen der Beamten. Der Aufprall war so heftig, dass der Polizeiwagen von der Fahrbahn geschleudert wurde, gegen einen Baum prallte, der dann auch noch entwurzelt wurde.