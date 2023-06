Diese Geschichte liest sich wie ein Mallorca-Krimi: Die Nationalpolizei hat am Donnerstagnachmittag einen deutschen Urlauber im Flugzeug festgenommen. Kurz vor seiner Abreise Richtung Frankfurt stürmten die Beamten den vollbesetzten Flieger und nahmen den 20-Jährigen mit. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. Er soll an der Playa de Palma eine Hotelmanagerin so brutal angegriffen haben, dass sie bewusstlos wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach dem Vorfall hatte er seine Heimreise vorgezogen und versucht, von der Insel zu fliehen. Stattdessen musste er beim Richter in Palma vorstellig werden und eine Kaution von 5000 Euro zahlen.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet, ereignete sich das Unglück am Mittwoch, 14. Juni, auf Höhe Balneario 6. Eine Hotelmanagerin beobachtete den jungen Mann, während dieser sich an ihrem Auto zu schaffen machte. Sie ging die Frau in Begleitung anderer Angestellter vor die Tür, um nachzusehen, was los war. Als sie sich dem 20-jährigen Touristen näherte, schlug dieser ihr ohne Vorwarnung und ohne ein Wort mitten ins Gesicht. Die Frau stürzte zu Boden und verlor ihr Bewusstsein. Von dem Angriff trug sie eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der junge Mann kam ebenfalls kurz ins Krankenhaus. Währenddessen versuchten Beamte, Licht ins Dunkle zu bringen und werteten die Überwachungskameras aus. Am Donnerstag suchten sie das Hotel auf, in dem sich der Angreifer aufhalten sollte. Dort erfuhren sie, dass er seine Heimreise um einen Tag vorverlegt und bereits im Hotel ausgecheckt hatte. Die Beamten machten sich auf den Weg zum Flughafen von Palma und konnten den Mann kurz vor 17 Uhr – wenige Minuten vor Start – in der Maschine Richtung Frankfurt aufgreifen.

Es gab für den jungen Mann nur einen Weg aus dem Gewahrsam: Er musste am Freitag beim diensthabenden Richter in Palma vorstellig werden. Dieser ordnete eine Kaution in Höhe von 5000 Euro an, die bis 14 Uhr eingehen sollte. Sonst hätte der "Ballermann"-Tourist auch das Wochenende hinter Gittern auf Mallorca verbringen müssen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Última Hora" berichtet, ging die Zahlung beim Gericht wenige Minuten vor 14 Uhr ein. Der Deutsche ist seitdem wieder auf freiem Fuß und darf auch die Heimreise nach Deutschland antreten.