Ein besonders heißer und auch noch zeitweise windiger Montag bringt die Menschen auf Mallorca gehörig ins Schwitzen. Bei Warnstufe Gelb in der Mitte und im Norden sowie Nordosten der Insel sollten örtlich wie etwa in Sa Pobla Werte von 36 Grad erreicht werden. In Palma wurden 33 Grad erwartet, in den kommenden Tagen soll es nicht ganz so heiß werden. Der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, AEMET, hat die Hitzewarnung ausgeweitet. Sie gilt nun auch am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Juni, und zwar nur für die Inselmitte. Es können bis zu 36 Grad werden.

Die morgendlichen Windböen vom Montag flauten im Laufe des Tages langsam ab, Wolken und Sonne wechselten im stetigen Wechsel. Mit Niederschlag wird bis auf Weiteres nicht gerechnet, nachts gehen die Werte auf über 20 Grad hoch. Parallel dazu steigen die Wassertemperaturen an, inzwischen liegen sie zwischen 23 und 25 Grad. Im Mai und noch Anfang Juni hatte es auf der Insel zeitweise ergiebig geregnet. Dies senkte die Waldbrandgefahr deutlich. Jetzt jedoch soll bis auf Weiteres gar kein Regen mehr fallen. Allerdings werden, was unüblich ist, für den Sommer gelegentliche Hitzegewitter erwartet. Normal ist, dass die Regenneigung erst Mitte August wieder leicht zunimmt. Ähnliche Nachrichten Sommer-Kick-off: So angenehm warm ist das Meerwasser vor Mallorca bereits jetzt Heftiger Regenguss geht über Palma nieder Allgemein soll nach dem Wetterdienst Aemet der beginnende Sommer ähnlich heiß wie die gleiche Jahreszeit im vergangenen Jahr werden. Damals waren erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vier Hitzewellen mit Temperaturen an mehreren Tagen über 35 Grad registriert worden. Das Meer heizte sich örtlich auf mehr als 30 Grad auf.