Die Meerwassertemperatur auf Mallorca ist wegen der immer größer werdenden Hitze in letzter Zeit deutlich in die Höhe gegangen. Nach 21 bis 22 Grad noch Mai liegen die Werte dieser Tage bereits bei 23 bis 25 Grad. Das liegt an der anhaltenden Hitze, die in den kommenden Wochen noch erheblich intensiver werden dürfte.

Der Deutschen liebstes Ufer, die Playa de Palma, weist jetzt schon laut dem Wetterdienst Aemet 24 bis 25 Grad auf. Die gleichen Werte wurden an der Playa de Muro, an der Cala Agulla, am Traumstrand Es Trenc und an der Cala Major gemessen. Das Meer vor dem Strand von Cala Millor ist mit 23 bis 24 Grad noch geringfügig kühler. Im vergangenen Jahr hatten vier Hitzewellen die Temperatur des Meers auf über 30 Grad gebracht. Dies ist für das Mittelmeer viel zu warm, denn dann kann das wertvolle Seegras, das den Meeresboden rund um die Insel benetzt, Schaden nehmen. Auch die Fauna kann von zu hohen Wassertemperaturen beeinträchtigt werden.