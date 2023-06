Der mallorquinische Autoverleiher OK Mobility will in den kommenden drei Jahren insgesamt 5.800 E-Autos in sein Portfolio aufnehmen. Die ersten 200 sogenannten Nano-Autos des Herstellers Silence sollen noch in diesem Sommer über die Straßen der Insel rollen, sagte am Freitagnachmittag OK-Mobility-Geschäftsführer Othman Ktiri gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Das Investitionsvolumen belaufe sich auf insgesamt 100 Millionen Euro und beinhalte darüber hinaus 700 E-Roller. "Es handelt sich um eine großartige Innovation für die Mobilität im urbanen Bereich für Urlauber", sagte Ktiri. In einer ersten Stufe sollen die ersten 200 Kleinstwagen, die entfernt an einen Smart erinnern, bereits in dieser Hochsaison zum Einsatz kommen.

Zur Markteinführung lancierte OK Mobility für den Silence S04 ein Pauschalpaket zum Monatspreis von 199 Euro. Das Angebot gilt in den Städten Palma, Barcelona, Madrid und Málaga. Die Batterie des kleinen Zweisitzers schafft es Herstellerangaben zufolge knapp 150 Kilometer weit. Tageweise ist der kleine Stadtflitzer auf der Homepage von OK Mobility derzeit ab 23 Euro pro Tag zu mieten. Produziert wird das nur 2,28 Meter breite und 1,29 Meter kurze E-Auto in Barcelona.