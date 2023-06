In einer offenbar gut geplanten Blitz-Sprayaktion haben vier Jugendliche einen Waggon der Metro in Palma mit Graffiti besprüht. Nach Darstellung von MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" ging an der Haltestelle Son Sardina alles ganz schnell: Kaum war der Zug eingefahren und zum Stillstand gekommen, positionierte sich einer der Sprüher vor dem Fahrerhaus, um den Zug am Weiterfahren zu hindern. Währenddessen sprangen wie aus dem Nichts seine drei Kompagnons auf die Gleise und zückten ihre Farbdosen.

Ähnliche Nachrichten Nach Attacke auf Bahnhof vom Roten Blitz: Graffiti-Schmierer müssen auf Mallorca mit harten Strafen rechnen Mehr ähnliche Nachrichten In den anschließenden knapp zwei Minuten brachten sie auf der Außenseite des Waggons ihr buntes "Kunstwerk" an. Gleichzeitig hielt jener Jugendliche, der den Zug am Anfahren hinderte, das Geschehen auf seinem Smartphone für die Nachwelt fest. Gleiches taten die zahlreich wartenden Fahrgäste auf dem Bahnsteig, wie das von "Ultima Hora" ins Netz gestellte Video beweist. So schnell wie die jugendlichen Sprüher in Erscheinung traten, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Die Nationalpolizei hat bereits mit der Auswertung der Videos begonnen und die Ermittlungen aufgenommen.