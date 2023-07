Zügelloser Geschlechtsverkehr zu nächtlicher Stunde hinter aufgetürmten Strandliegen an der Playa de Palma erregte in diesen Tagen einmal mehr die Gemüter von Anwohnern. Auf einem Video, das die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag ins Netz stellte, ist zu sehen, wie drei Frauen ein halbnacktes lesbisches Pärchen in die Flucht schlugen. Der Clip wurde offenbar vor wenigen Tagen aufgenommen und ging in den sozialen Medien prompt viral.

Ähnliche Nachrichten Benimmregeln an der Playa de Palma: Was diesen Sommer auf Mallorca gilt Demnach fand ein männlicher Spaziergänger zunächst durchaus Gefallen an den sexuellen Ausschweifungen der beiden jungen Frauen. Mit gezückter Handykamera feuerte der Mann das Paar auf Spanisch noch an: "Nur weiter, klasse F***." Eine erste Anwohnerin fand das offensichtlich wenig lustig und schrie dem eng umschlungenen Pärchen auf Mallorquín entgegen, sie sollten sich gefälligst aus dem Staub machen. Nur Sekunden später sprang ihre eine zweite Frau zur Seite, die es auf Spanisch versuchte: "Venga, fuera de aquí." Mit beiden Sprachen stießen die erbosten Frauen bei dem sich Sand wälzenden Pärchen allerdings auf taube Ohren. Erst als sich eine dritte Frau zu den beiden Anwohnerinnen gesellte und das Trio damit begann, das erhitzte Paar mit Sand zu bewerfen, nahm das hemmungslose Treiben ein Ende. Sichtlich genervt sammelte das Pärchen seine leichte Kleidung ein und machte sich von dannen.