In Can Picafort, im Norden von Mallorca, ist ein 25-Jähriger aus dem zweiten Stock eines Hotels gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach Angaben der Rettungskräfte sollen in dem Blut des jungen Mannes toxische Substanzen nachgewiesen worden sein. Der Rettungsdienst wurde gegen halb vier Uhr morgens verständigt, kurz nachdem der britische Staatsbürger aus einer Höhe von etwa vier Metern von einem Balkon gefallen war. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu.

Nach der medizinischen Notversorgung wurde der Mann in das Universitätskrankenhaus Son Espases nach Palma gebracht. Dort befindet er sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Seit Jahren liegt es auf der Baleareninsel bei britischen und deutschen Exzesstouristen im Trend, stark alkoholisiert und manchmal auch unter Drogen stehend von Balkon zu Balkon zu klettern. Dieses gefährliche Vorhaben wird auch als "Balconing" bezeichnet und ist besonders in den Tourismushochburgen Playa de Palma und Magaluf populär. Can Picafort hingegen gilt eher als ruhiger Ferienort, in dem vor allem Familien und junge Paare Urlaub machen.