Trotz zahlloser Badegäste entschied sich eine Meeresschildkröte vor wenigen Stunden, ihren Nachwuchs am Strand der Cala Millor (Sant Llorenç) auszubrüten. Mitarbeiter des balearischen Umweltministeriums sperrten den Strandabschnitt, an dem zuvor 82 eingegrabene Eier entdeckt worden waren, am Montagvormittag weitläufig ab. Darüber hinaus entnahmen sie zehn Eier, um diese unter Laborbedingungen künstlich ausbrüten zu lassen. Damit soll gewährleistet werden, dass zumindest dieser Nachwuchs eine sichere Überlebenschance bekommt. Die Behörden appellierten an die Strandgäste, die Absperrung zu respektieren und die Ablagestelle nicht zu betreten.

Bereits Anfang Juni waren an der viel besuchten Playa de Can Pere in Palma 106 Eier einer Meeresschildkröte gefunden worden. Es handelte sich um die erste Ablagestelle auf Mallorca, die jemals bekannt geworden war. In den Jahren zuvor hatten Meeresschildkröten bereits Ibiza und Menorca als Laichplatz auserkoren. Wie jetzt in der Cala Millor handelte es sich stets um Exemplare der sogenannten Unechten Karettschildkröte (Caretta caretta). Bis zum Schlüpfen des Nachwuchses vergehen zwischen 50 und 60 Tage. Neben der Grünen Karettschildkröte ist die Unechte Karettschildkröte die einzige, die sich im Mittelmeerraum fortpflanzt.