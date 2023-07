Auf Mallorca ist am Dienstagabend ein Auto mit dem Sóller-Zug kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe der Plaça d'Espanya in der Innenstadt von Palma. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 18.15 Uhr, als ein Renault Clio mit drei Insassen, einem Mann und zwei Frauen, auf der Calle Concordia in Richtung Stadtzentrum von Palma fuhr und an der Kreuzung der Avenida Tomas De Villanueva Cortes und der Calle d'Ignasi Ferretjans nach rechts abbog und in den Zug hineinfuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto etwa zehn Meter weit verschoben, bis der Zug zum Stillstand kam. Die Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Die Touristen, die sich in dem zu diesem Zeitpunkt voll besetzten Zug befanden, mussten diesen kurzzeitig verlassen. Die Sóller-Bahn, die auch als "Roter Blitz" bekannt ist, gilt auf der Insel als eine beliebte Touristenattraktion. Der hölzerne Zug verbindet die Inselhauptstadt mit dem Tramuntana-Gebirge. Mehr Informationen zu Fahrtpreisen und Abfahrtzeiten finden Sie hier.