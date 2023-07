Im Luxusort Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca ist ein Däne in einem Gebäude fünf Meter tief gestürzt. Dabei wurde er am Mittwochmorgen schwer am Kopf verletzt und musste bewusstlos ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. Warum es zu dem Sturz kam, ist noch unklar und wird von der Guardia Civil derzeit untersucht. Bekannt ist, dass sich der Däne kurz vor dem Vorfall mit Freunden in einer Diskothek aufgehalten hatte.

Bei dem Gebäude, in welchem sich der Zwischenfall ereignete, handelt es sich um eine Apartment-Anlage. Der Mann ist Angaben der Guardia Civil zufolge 30 Jahre alt. Ausgeschlossen wird bislang, dass es sich um einen "Balconing"-Fall handeln könnte. Der letzte dieser Art wurde kürzlich im Ferienort Can Picafort registriert. Dort war ein 31-jähriger Brite aus einem Hotel gestürzt. Zu Fenster-, Balkon- und Treppenhausstürzen kommt es seit Jahren vor allem in der Hochsaison auf der Insel, und das in erster Linie in Exzesshochburgen wie Magaluf und Playa de Palma. Mal handelt es sichum Mutproben unter jungen Urlaubern, mal um Unfälle. Meist sind dabei Alkohol oder/und Drogen im Spiel.