Das inselweit bekannte Melonen-Denkmal im Dorf Vilafranca de Bonany in der Mitte von Mallorca ist ein Opfer der ungewöhnlich großen Hitze geworden. Die innen hohle und teilweise mit Schaumstoff ausgekleidete Konstruktion, die ein längliches Exemplar dieser für den Ort typischen Frucht zeigt, zerbarst am frühen Donnerstagmorgen in zahllose Stücke.

Ähnliche Nachrichten So schwer war in diesem Jahr die dickste Melone Mallorcas Das Melonendenkmal war von einem Anwohner errichtet worden und befand sich gegenüber einer Bar an der Durchfahrtstraße. Montserrat Rosselló, der Bürgermeister von Vilafranca de Bonany, äußerte sich traurig über das Ende des Denkmals. Angefangen habe alles mit einem Spalt, der sich bildete. Danach sei das Objekt auseinandergefallen. Vilafranca de Bonany gilt als Mallorcas Melonendorf. Jedes Jahr wird dort der Melonenkönig gekürt, der das dickste Exemplar der Frucht aufbieten kann. Fuhr man früher in den Osten der Insel, so kam man durch den Ort. Nach der Fertigstellung der Schnellstraße liegt Vilafranca etwa abgelegen, weil die Verbindung zwischen Palma und Manacor an dem Ort vorbeiführt.