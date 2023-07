Mallorca steht mit Temperaturen von bis zu 43 Grad Celsius in den nächsten Tagen eine extreme Hitzewelle bevor. Der spanische Wetterdienst (Aemet) hat deshalb für einige Gebiete auf Mallorca in der erste Hälfte der kommenden Woche die höchstmögliche Wetterwarnstufe ausgerufen. Für das Inselinnere gilt mit Spitzenwerten von über 40 Grad vor allem Dienstag die Warnstufe Rot. Im Süden, in der Serra de Tramuntana, im Norden und Nordosten gilt die Warnstufe Orange, mit erwarteten Höchsttemperaturen von 38 Grad Celsius. Zusätzlich rechnen die Experten mit einer hohen Staubbelastung über der Insel.

Tmín (en ºC) en #IllesBalears#NocheTorrida#Mallorca

26 P.Palma

26 Banyalbufar

26 Capdepera

25 Campos, Salines

25 Pollença

25 P.Pollença

25 Muro

25 P.Sóller

25 C St Pere

25 Portocolom

24 Andratx

24 Aerop.Palma

24 Santanyí

24 Llucmajor

24 Sa Pobla

Die Nacht von Sonntag auf Montag wird mit Tiefstwerten von 25 Grad Celsius ebenfalls sehr warm. Für die Nacht auf Dienstag rechnen die Meteorologen sogar damit, dass die Temperaturen in weiten Teilen der Insel die 30-Grad-Marke nicht unterschreiten. Am Mittwoch, dem 19. Juli 2023, rechnet man zumindest mit kleineren Wolkenfeldern über Teilen der Insel. Während die Tageshöchstwerte in der zweiten Wochenhälfte etwas zurückgehen sollen, werden die Nächte unverändert tropisch bleiben. Die einzige kleine Abkühlung soll eine leichte Brise in Küstennähe bringen. Die Menschen werden von offizieller Seite dringend darum gebeten, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Es wird dringend empfohlen, viel Wasser zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden und körperliche Anstrengungen während der heißesten Stunden zu reduzieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte es auf Mallorca vier Hitzewellen während des Sommers gegeben, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.