Die überdurchschnittlich warmen Temperaturen der vergangenen Tage haben vielen Menschen ganz schön zugesetzt. Das können auch Patienten und Familienangehörige im Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca bestätigen. In den Zimmern, die sich vor allem im dritten und vierten Stock des Gebäudes befinden, kam es laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zu mehreren gesundheitlichen Zwischenfällen. Demnach seien Besucher in Ohnmacht gefallen.

Grund dafür sollen fehlende oder defekte Klimaanlagen und zu stickige Luft gewesen sein. Obwohl die Vorhänge zugezogen und der Ventilator eingeschaltet waren, heizten sich die Zimmer extrem auf und überschritten deutlich die 27 Grad. Dieser Zustand wird jetzt auch von der Gewerkschaft der Krankenpflegehelfer, USAE, angeprangert, die vor den hohen Temperaturen warnt, die die Patienten und das Personal des Krankenhauses derzeit ertragen müssen. Nach Angaben einiger Mitarbeiter soll sogar die Funktion von medizinisch-technischen Geräten wegen der Hitze beeinträchtigt sein. "Die Nutzer und Fachkräfte des Krankenhauses Son Llàtzer müssen Temperaturen von mehr als 27 Grad und 63 Prozent Luftfeuchtigkeit ertragen, was natürlich eindeutig gegen die geltenden Vorschriften verstößt", so die Beschwerdeführer. Normalerweise sollte die Zimmertemperatur je nach Jahreszeit stets zwischen 14 und 25 Grad liegen.