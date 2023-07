Der Inselrat von Mallorca hat am Mittwoch einer Verlängerung der Betriebserlaubnis der mobilen Kfz-Prüfstelle in Magaluf bis Ende des Jahres grünes Licht erteilt. Dies erlaube, so der für Mobilität verantwortliche Dezernent Fernando Rubio, die Vergabe von 3000 Prüfterminen für den Monat August und weiteren 4.000 für den September. Die Vorgängerregierung habe der mobilen Prüfstelle ITV (Inspección Técnica de Vehículos, entspricht dem deutschen TÜV) eine Verlängerung der Aktivitäten verweigert, sagte Inselratspräsident Llorenç Galmes. Aus diesem Grunde hätten sich die 7.000 Prüftermine in der Schwebe befunden. Mit der Verlängerung will der Inselrat erreichen, dass sich die Wartezeit auf einen verpflichtenden Prüftermin von derzeit durchschnittlich 50 Tagen auf zwei Wochen reduziert.

In der mobilen Prüfstelle in Magaluf wurden nach Angaben des Inselrats im vergangenen Jahr 45.000 Kraftfahrzeuge auf ihre Fahrtüchtigkeit hin überprüft. "Die Schließung der Prüfstelle hätte schwerwiegende Konsequenzen für die Fahrzeughalter auf Mallorca gehabt", sagte Dezernent Rubio. Er verwies in diesem Zusammenhang auf mögliche Bußgelder, die Fahrzeughaltern ohne gültige ITV-Plakette drohten. Nach Ablauf der Verlängerungsfrist soll geprüft werden, ob die Voraussetzungen für einen weiteren Betrieb gegeben seien, so Rubio.

Inselratspräsident Galmés kündigte unterdessen für den Januar 2024 die Wiederinbetriebnahme der festen ITV-Prüfstelle im Industriegebiet Son Bugadelles (Calviá) an. Die Modernisierungsarbeiten an der Anlage sollen bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Überdies erinnerte er am Mittwoch in diesem Zusammenhang an ein Wahlversprechen, das seine Partei abgegeben hatte: den Bau einer zusätzlichen Prüfstelle in Campos. Noch in dieser Woche, so Galmés, werde er sich mit Vertretern des dortigen Rathauses zusammensetzen und über einen möglichen Standort der Anlage beraten.