In einem Gebäude an der Playa de Palma ist am Mittwoch ein blutüberströmter toter Deutscher gefunden worden. Wie der Internetdienst "Crónica Balear" meldete, handelt es sich um einen 31-Jährigen. Entdeckt worden sei die Leiche gegen 15 Uhr von einigen Freundin, die den Mann einen Tag lang nicht gesehen hätten. Eine Bestätigung durch die Polizei steht noch aus.



Der Körper war dem Bericht zufolge nackt, er wurde im zweiten Stockwerk eines fünfstöckigen Gebäudes in der Joaquín-Verdaguer-Straße gefunden. Diverse Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen näherten sich dem Fundort. Es wird vermutet, dass der Mann schon 24 Stunden vor dem Fund tot war. Bei der Nationalpolizei ist jetzt eine auf Totschlagsdelikte spezialisierte Einheit mit dem Fall beschäftigt. In dem Stockwerk wurden Drogenreste gefunden und es war komplett unaufgeräumt. Der sogenannte Ballermann, an welchem sich jedes Jahr Tausende meist junge deutsche Exzesstouristen zaufhalten, zieht in jedem Sommer auch viele Kriminelle an, darunter Taschendiebe, Hütchenspieler, Klauhuren und Drogenhändler an.