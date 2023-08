Auf Mallorca sind am Mittwochabend sieben deutsche Urlauber aus dem Sturzbach Torrent de Pareis in der Gemeinde Escorca gerettet worden. Der Notruf ging gegen 19 Uhr bei der Feuerwehr ein. Nach eigenen Angaben hatten die Ausflügler in dem felsigen Gebiet die Orientierung verloren und waren nach einigen Stunden völlig entkräftet und dehydriert.

Die deutschen Touristen, unter denen sich auch ein sechsjähriges Mädchen befand, schickten den Einsatzkräften schließlich ein Foto von dem, was sie von ihrer Position aus sahen. Zunächst wurde nur eine fünfköpfige Familie vermisst, dann zwei weitere deutsche Wanderer, die ebenfalls orientierungslos in der Schlucht umherirrten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Touristen zunächst mit Wasser, Kochsalz und Energieriegeln versorgt. Einer der Erwachsenen erlitt einen Nervenzusammenbruch. Die Touristen wurden zu einem Restaurant in Escorca an der Landstraße Ma-10 begleitet, wo sie ihre jeweiligen Fahrzeuge abgestellt hatten. Bei dem Torrent de Pareis handelt es sich um einen nicht ständig wasserführenden Sturzbach durch eine Schlucht. Er befindet sich an der Nordwestküste der Insel in den Bergen der Serra de Tramuntana auf dem Gemeindegebiet von Escorca und mündet an der Bucht von Sa Calobra ins Mittelmeer. Immer wieder kommt es vor, dass sich Wanderer in der Gegend verlaufen und von der Feuerwehr aus der misslichen Lage gerettet werden müssen. Der Sturzbach sollte daher nur mit erfahrenen Wanderführern und entsprechendem Equipment betreten werden. Dazu zählen unter anderem festes Schuhwerk und ausreichend Proviant und Wasser.