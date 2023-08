Auf Mallorca hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 13-jähriger Urlauber wurde verletzt, nachdem er in dem Ferienort Alcúdia von einem Auto angefahren worden war. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr vor dem Hotel Pollentia. Der Jugendliche, der erst kürzlich mit dem Bus an seinem Ziel angekommen war, wollte aus bisher noch unbekannten Gründen die Straße überqueren. Dabei übersah er ein heranfahrendes Auto.

Ähnliche Nachrichten Deutsche Familie wird bei Roller-Unfall auf Mallorca verletzt Die Fahrerin konnte dem Minderjährigen nicht rechtzeitig ausweichen und erfasste ihn. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der 13-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich in einem Gebiet mit schlechter Sicht. In den vergangenen Wochen kam es auf der Baleareninsel immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen. In der Nacht zum Mittwoch kollidierte ein Motorradfahrer in Alcúdia frontal mit einem Auto und starb. Der 34-jährige Spanier war gegen 1.20 Uhr auf der Ma-13 Alcúdia-Palma unterwegs, als sich der Unfall auf der Höhe einer Tankstelle ereignete.