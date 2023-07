Wie das spanische Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, hat sich am Freitagabend, 28. Juli, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auf der Via Cintura, der Ringautobahn um Palma, war eine deutsche Familie betroffen. Vater, Mutter sowie die beiden Töchter – beide erwachsen – waren auf Höhe Génova unterwegs. Sie fuhren allesamt mit geliehenen Motorrollern. Die Mutter der Familie hatte ihre Tochter auf dem Rücksitz und verlor in einer scharfen Kurve die Kontrolle über den Roller. Sie kam von der Straße ab und knallte "mit dem Gesicht voran in die Steine des Seitenstreifens", beschreibt das Nachrichtenportal.

Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie möglicherweise ein Auge verlieren wird. Die Tochter erlitt leichte Verletzungen. Der Vater und die andere Tochter, die ebenfalls gemeinsam auf einem Roller unterwegs waren, erlitten Schocks. Ein Arzt, der sich auf dem Heimweg befand, aber nicht im Dienst war, war einer der Ersten an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Opfer. Ob es sich bei der Familie um Urlauber oder Residenten handelt, ist nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich um 23 Uhr. Wie genau sich der Unfall am Ausgang des Génova-Tunnels ereignet hat, wird jetzt von der Guardia Civil untersucht.