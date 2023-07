In Palma de Mallorca ist es am Samstagmorgen, 29. Juli, zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann war gegen einen Laternenmast geprallt und blieb danach bewusstlos liegen. Dabei erlitt er einen Herz- und Atemstillstand, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Última Hora". Die Rettungskräfte hatten noch versucht, den Mann wiederzubeleben, konnten dann aber nur noch seinen Tod feststellen.