Es ist ein altbekanntes Problem, das auch an diesem Freitag wieder aufgetreten ist. Wegen der starken Regenfälle in der Nacht mussten mehrere Stadtstrände in Palma de Mallorca gesperrt werden. Rote Flaggen signalisieren komplettes Badeverbot in Cala Major, Cala Estancia, Ciutat Jardí sowie an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni in unmittelbarer Nähe des Kongresspalasts und der Kathedrale.

Hintergrund der Maßnahme sind Schmutzwassereinleitungen, zu denen es oft dann kommt, wenn in kurzer Zeit sehr heftige Niederschläge fallen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya prüfen nun anhand von Wasserproben, wann ein Baden an diesen Playas wieder möglich sein wird. In der Nacht hatte es fast auf der ganzen Insel zeitweise wie aus Kübeln geschüttet. Der Tiefdruckausläufer war aus dem Nordosten gekommen, vorausgegangen war stark auffrischender Wind. In Llucmajor fiel zeitweise der Strom aus. Die Temperaturen gingen von über 30 Grad am Donnerstag auf lediglich noch 28 Grad zurück. So "angenehm" soll es bis mindestens zum Anfang der kommenden Woche bleiben.