Rote Flagge an der Playa von Arenal. Die Gemeinde von Llucmajor hat am Samstag ein Badeverbot an dem zu ihrem Verantwortungsbereich gehörigen Strandabschnitt entlang des Yachthafens angeordnet. Grund ist die schlechte Wasserqualität. Derzeit werden von Wasserproben entnommen, um die Stärke der Verschmutzung festzustellen. Bis dahin ist ein Baden an der Playa untersagt.

Am Freitag kam es in der Gemeinde zu Starkregenfällen, betroffen davon war auch ein Sturzbach, der an der Playa ins Meer mündet. In dem sonst trockenen Bachlauf angehäufte Abfälle wurden dabei ins Meer gespült, was zu einer Verunreinigung des Wassers führte. Ob auch Fäkalien aus der benachbarten Kläranlage ins Meer flossen, ist unbekannt. Der Strand wird den gesamten heutigen Tag über für das Baden gesperrt sein. Morgen früh wird erneut eine Wasserprobe genommen und analysiert, um festzustellen, ob sich die Wasserqualität verbessert hat und eine Wiedereröffnung möglich ist, oder ob das Badeverbot weiterhin bestehen bleibt.