Die Situation im städtischen Tierheim von Palma Son Reus hinsichtlich der Kapazitäten zur Aufnahme von herrenlosen Tieren spitzt sich weiter zu. In den letzten Jahren ist die Zahl der dort untergebrachten Tiere erheblich gestiegen. An einem einzigen Freitag 2022 mussten 115 Hunde und 46 Katzen im Tierheim untergebracht werden, das lediglich über 108 Zwinger verfügt.

Doch was fast noch erschreckender ist: Statistiken belegen, dass jeden Tag im Durchschnitt ein Hund in Palma auf der Straße ausgesetzt wird. Gleichzeitig bleibt die Anzahl der Adoptionen weit hinter den Erwartungen zurück, was zu einem besorgniserregenden Ungleichgewicht führt.

Laut den bereitgestellten Daten der Gemeinde Palma wurden im vergangenen Jahr insgesamt 5449 lebende und verstorbene Tiere im städtischen Tierheim aufgenommen. Unter ihnen befanden sich 2195 Hunde, 2913 Katzen, 80 verschiedene Vogelarten sowie 261 Tiere anderer Arten. Ein Blick zurück ins Jahr 2020 verdeutlicht, dass die durchschnittliche tägliche Anzahl der Hunde im Tierheim Son Reus bei 51,2 lag. Diese Zahl nahm drastisch ab, als im darauffolgenden Jahr der Lockdown dafür sorgte, dass weniger Tiere ausgesetzt wurden. Seit 2022 ist jedoch ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, und die Zahlen erreichen in diesem Jahr durchschnittlich fast 97,1 Hunde pro Tag.

Auch die aktuellen Zahlen verdeutlichen eine alarmierende Situation. Im letzten Jahr verzeichnete das Tierheim Son Reus 1032 neue Hunde, verglichen mit 795 im Jahr 2021 – ein Anstieg von 29 Prozent. Im Jahr 2023 scheinen diese Zahlen weiter zuzunehmen.

Info

Wer einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim von Palma aufnehmen möchte, kann sich unter folgendener Homepage informieren: Tierheim Palma