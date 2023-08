Erneut hat auf Mallorca eine Rolexbande zugeschlagen. Dieses Mal in Peguera – aber mit einer ganz neuen Masche. Die Diebin hatte sich in dem Fall als Verkäuferin eines Geschäfts ausgegeben und den vermeintlichen Kunden statt zu beraten, kurzerhand ausgeraubt. Der Betroffene Marco Meyer (Name von der Redaktion geändert) berichtet MM, dass er sich im Außenbereich von "Muebles Elegan" an der Calle Llevant in Peguera nach ein paar neuen Liegestühlen für sein Zuhause umschaute. Als er zwischen den Reihen suchend umherging, sei eine junge Dame auf ihn zugekommen, die sich wie eine Verkäuferin des Geschäfts verhalten habe.

Die "gepflegte" Dame sei freundlich auf Meyer zugekommen, habe ihn begrüßt und gefragt, wie sie ihm helfen könne. Als sie fragte, auf welcher Sprache das Gespräch geführt werden sollte, gab Meyer "Deutsch" an. Die Frau entgegnete ihm, dass sie leider nur wenig Deutsch spreche und lächelte, kam ihm aber langsam näher. "Sie trat immer näher an mich heran, sodass ich mein Portemonnaie und mein Handy, welche ich beide in meiner rechten Hand trug, instinktiv hinter meinem Rücken verbarg. Sie sah mich an und entschuldigte sich". Dann habe die Frau Meyers Hand ergriffen. Meyer ging davon aus, dass sie ihn tatsächlich für das zu nahe kommen um Verzeihung bitten wollte, und ließ sie gewähren. Als sich die Dame mit einem "einen Moment bitte" in Richtung des Geschäftsgebäudes entfernte, bemerkte Meyer schließlich das Fehlen seiner Uhr. Die junge Frau war aber nicht mehr auffindbar. Der tatsächliche Geschäftsinhaber und Verkäufer gab an, von alledem nichts mitbekommen zu haben. Ihm sei nur ein parkendes Auto aufgefallen, dass wahrscheinlich für eine schnelle Flucht wartend bereitstand. Marco Meyer blieb nur der Weg zur Guardia Civil in Santa Ponça, die den Vorfall aufnahm. Dort erstattete Meyer Anzeige. Seine Uhr, eine "Submariner Date" der Marke Rolex, wird er vermutlich nicht so schnell wiedersehen. Das bedauert er sehr, da er sich mit dem Schmuckstück vor mehr als 24 Jahren einen Traum erfüllte und es seitdem auch nicht mehr von der Hand genommen hatte.