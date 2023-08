Der Sicherheitsmitarbeiter eines Hotels auf Mallorca, der vor gut zwei Wochen dank einer Standpauke gegenüber britischen Gästen ungewollt und über Nacht zum Social-Media-Star aufgestiegen war, hat Anzeige gegen jenen Urlauber gestellt, der das mittlerweile millionenfach angeklickte Video ins Netz stellte. "Langfristig schadet mir dieses Video beruflich", begründete Miguel Sánchez gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" seinen Schritt. Anfangs habe er seine plötzliche Popularität noch mit Humor nehmen können, mittlerweile "geht es aber zu weit". Nicht wenige Gäste, denen Sánchez während seiner Nachtschichten in den Hotel in Magaluf über den Weg läuft, erkennen den Mallorquiner aus dem TikTok-Video. "Die machen sich dann zumeist lustig über mich", so Sánchez.

Gleichzeitig vermutet der Sicherheitsmann, dass der junge Brite, der das Video seinerzeit auf die Plattform stellte, sich dadurch einen finanziellen Vorteil verschafft habe. "Es kann nicht angehen, dass ich mich der Lächerlichkeit preisgebe, während er aufgrund der vielen Klicks damit Geld verdient." Noch sei das Video trotz Anzeige für jedermann zu sehen, doch Sánchez hofft, dass sich dies bald ändere. Für seinen Job sei es wichtig, dass "mich die Menschen ernst nehmen", so der unfreiwillige Social-Media-Held. Schließlich sei er ein Profi, mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Arbeitsethik. Das besagte Video war Ende Juli viral gegangen. Zu sehen ist darin, wie Sánchez in einer Mischung aus Spanisch und Englisch einer Gruppe spärlich bekleideter Briten verbal die Ohren langzieht, weil diese früh morgens Lärm im Hotel machten. Einer der Anwesenden nahm die humorvoll vorgebrachte Standpauke auf Video auf und lud sie anschließend bei TikTok hoch.