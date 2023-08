Kurioses Vorkommnis auf der Halbinsel Formentor im Norden von Mallorca: Zwei wilde Ziegen machten unweit vom spektakulären Colomer-Aussichtspunkt unlängst an einem Eisstand Männchen. Zuvor hatten sie beobachtet, wie Urlauber dort einige Portionen erwarben und aßen. Die neugierigen Tiere, die offenbar in der Gegend wohlbekannt sind, wurden sogar gefüttert. Der Vorgang wurde gefilmt.

Wilde Ziegen gibt es Mallorca in großer Zahl. Sie halten sich besonders gern im unwegsamen und steilen Gelände der Serra de Tramuntana auf. Wenn es im Sommer anhaltend trocken ist, zieht es die durstigen Paarhufer immer mal wieder auch in Dörfer. Beobachtet wurde bereits, wie sie in Swimmingspools fielen. Ziegen gelten als nicht allzu scheu.

Der Colomer-Aussichtspunkt ist einer der höchsten auf Mallorca. Hier fällt eine Felswand mehrere Hundert Meter senkrecht ins Meer herab. Es bietet sich dort ein grandioser Ausblick auf das tiefblaue Mittelmeer. Derzeit ist die Halbinsel Formentor für Privatfahrzeuge ohne Spezialerlaubnis tabu. Zum Leuchtturm gelangt man ausschließlich im Bus.