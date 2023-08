Die befürchtete dritte Hitzewelle des Sommers bleibt offenbar aus. Nach einem drückend heißen Mittwoch mit Höchstwerten von bis zu 39 Grad soll es am Donnerstag bereits spürbar "kühler" werden. Diese Prognose wagte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Sprecherin des spanischen Wetterdienstes AEMET auf den Balearen, María José Guerrero. Für den Donnerstag erwarten die Meteorologen demnach drei bis vier Grad niedrigere Höchstwerte als tags zuvor, diese sollen dann im Süden der Insel zwischen 32 und 35 Grad liegen. Verantwortlich für die leicht sinkenden Temperaturen seien kühlere Luftmassen, die sich vom Südwesten her Mallorca näherten, so Guerrero. Im Inselinneren und Norden Mallorcas könne es am Donnerstag nochmals Höchstwerte von bis 36 Grad geben.

Die Hitzewarnstufe gelb soll daher am Donnerstag weiterhin Gültigkeit auf Mallorca haben, mit Ausnahme des Levante-Bereichs. Für den Freitag prognostizierte Guerrero auf der ganzen Insel Tageshöchstwerte zwischen 30 und 35 Grad. Ausnahme sei abermals das Inselinnere, wo erneut Maximalwerte von bis zu 36 Grad erreicht werden könnten. Bleibt abschließend die Frage nach der dritten Hitzewelle. Diese finde nicht statt, zumindest nicht in diesen Tagen, sagte die AEMET-Sprecherin. Dafür ließen sich die extrem hohen Temperaturen zu wenig verallgemeinern. In anderen Worten: Stellenweise Werte, die einer dritten Hitzewelle würdig sind, ja, aber eben nur stellenweise. Mollig warm bleibt es auf Mallorca aber trotzdem, dritte Hitzewelle hin oder her.