Der bislang brütend heiße Sommer legt seit Dienstag eine Verschnaufpause ein. Nachdem am Montag auf Mallorca abermals Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht worden waren, fühlte sich der Dienstag deutlich kühler an. Nach Angaben von María José Guerrero, der Sprecherin des spanischen Wetterdienstes AEMET auf den Balearen, lagen die Höchstwerte zwischen ein und acht Grad unter jenen des Vortages. Zu den niedrigeren Temperaturen gesellte sich stellenweise sogar Regen, etwa in Calvià und Alaró. In den sozialen Medien machten Videos die Runde, wie aus dem grauen Himmel über Calvià lang erwarteter Regen fiel.

Den Grund für den abrupten Temperatursturz lieferte AEMET am Dienstag gleich mit: Heiße Luftmassen aus der Sahara, die sich über Mallorca zuletzt offenbar sehr wohlfühlten, zogen in andere Gefilde weiter. Damit wurde der Weg frei für kühle Luft aus dem Norden. "Was wir jetzt sehen, sind normale sommerliche Werte zwischen 28 und 31 Grad", sagte Guerrero gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zumindest am Dienstag und Mittwoch. Ab Donnerstag rechnen die AEMET-Meteorologen bereits wieder mit leicht ansteigenden Tageshöchstwerten. Nachts hingegen soll es vorübergehend noch ein wenig kühler werden. Am Freitag soll sich bei den Höchsttemperaturen die steigende Tendenz fortsetzen. Dazu gibt es reichlich Sonne aus überwiegend wolkenlosem Himmel und eine leichte Brise aus Ost bis Südost.