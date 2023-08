Am Strand von S'Illot, an der Ostküste von Mallorca, ist am Donnerstag eine Schildkröte aus einer misslichen Lage befreit worden. Die dort versammelten Badegäste retteten das Tier, das in einem Fischernetz eingewickelt in die Nähe des Strandes gelangt war.

Helfer befreiten das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage. Der Erste, der die Schildkröte entdeckte, war ein Mann, der in der Nähe der Bucht Paddelsurfen ging. Etwa 400 Meter vom Ufer entfernt, fand er die Schildkröte, die sich in einem Fischernetz verfangen hatte und sich nur schwer weiterbewegen konnte. Der Mann hob die Schildkröte auf sein Brett und transportierte sie ans Ufer. Auch andere Personen halfen dabei, das Tier von den Netzteilen zu befreien, in denen es eingewickelt war. Daraufhin alarmierten sie den Rettungsdienst. Kurze Zeit später trafen schließlich Fachleute am Ort des Geschehens gerufen und kümmerten sich um die Schildkröte. Beim Fund eines verletzten Meerestieres empfehlen Experten zunächst die Notfallnummer 112 zu wählen. Sobald das Tier gerettet wurde, sollte es in den Schatten gelegt und mit einem feuchten Handtuch abgedeckt werden, bis die zuständigen Techniker eintreffen. Schildkröten sind auf Mallorca keine Seltenheit. In den vergangenen Wochen suchten die Tiere immer häufiger die Strände der Baleareninsel auf, um Eier abzulegen. Biologen warten nun darauf, dass die Schildkrötenbabys schlüpfen. In Cala Millor wird der Nachwuchs Ende August/ Anfang September erwartet, an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni sind bereits einige Schildkröten geschlüpft. Sie werden derzeit von Experten versorgt und künftig ausgesetzt.