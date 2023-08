Ein kleiner Esel, der vermutlich erst vor einigen Tagen von einem Bauernhof auf Mallorca gestohlen worden sein könnte, ist nun von Polizeibeamten ausfindig gemacht worden. Eine Patrouille der Nationalpolizei, die gerade im Drogendorf Son Banya Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen durchführte, bemerkte vor den kleinen Vierbeiner, als er durch die Straßen des Elends-Viertels streifte. Irgendwann näherten sich die Beamten dem Tier und erkundigten sich bei Anwohnern nach seinem Gesundheitszustand. Die Polizeibeamten befragten mehrere Nachbarn, in der Hoffnung, Informationen über das Tier und seinen Besitzer zu bekommen.

Was die Beamten nicht wussten: Esel "Platero" – wie ihn die Son-Banya-Bewohner nennen – war dort bereits zu einer echten Attraktion für Kinder geworden. "Dieser Esel gehört den Kindern. Er hat keinen Besitzer und gleichzeitig gehört er allen", so die Bewohner des Ortes. "Er wurde vor ein paar Wochen hierher gebracht und die Kinder kümmern sich um ihn, füttern ihn und geben ihm Wasser. Dem Esel fehlt es an nichts. Er lebt besser als wir", betonten die Anwohner des Armenbarrios, das als "Drogensupermarkt" Mallorcas gilt.

Da sie keine Informationen über den rechtmäßigen Besitzer des Esels hatten, forderten die Polizeibeamten Veterinärtechniker von Palmas Tierheim Son Reus an. Bei ihrer Ankunft bemerkten die Fachleute, dass der Esel keinen Identifikationschip hatte und sich in einem schlechtem Zustand befand. Die Nationalpolizei geht davon aus, dass das Tier von einem Bauernhof auf der Insel gestohlen wurde. Derzeit wird versucht, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. "Platero" bleibt bis auf Weiteres in Son Reus.