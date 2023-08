Großer Bahnhof für die beiden frisch gekürten Fußball-Weltmeisterinnen Cata Coll und Mariona Caldentey aus Mallorca: Die balearische Landesregierung, allen voran Regierungschefin Marga Prohens, veranstaltete am Donnerstagnachmittag in der Lonja einen feierlichen Empfang für die WM-Heldinnen. Auch der Präsident des Inselrates von Mallorca, Llorenç Galmés, sowie Palmas Bürgermeister Jaime Martínez ließen es sich nicht nehmen, den beiden Kickerinnen persönlich zum WM-Triumph zu gratulieren. Die Torhüterin Coll stammt aus Palmas Vorort Marratxí, die offensive Mittelfeldspielerin Caldentey aus Felanitx.

Seit dem Finalsieg (1-0 gegen England) am vergangenen Sonntag in Australien kommen die spanischen Weltmeisterinnen nicht zur Ruhe. Nach diversen offiziellen Terminen in Madrid – darunter im Regierungssitz des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez – ging es flugs weiter zum Feiern nach Ibiza. Der dortige Inselrat hatte kurz nach dem Abpfiff des Finales das gesamte Team zum kostenlosen Urlaub auf die Insel eingeladen. Seit der Vorbereitungswoche im vergangenen April, in dessen Rahmen zwei erfolgreiche Testspiele gegen Norwegen und China stattgefunden hatten, stellt Mallorcas Nachbarinsel eine Art Glücksbringer für die Nationalmannschaft dar.

Während Coll sich mit ihren Mannschaftskolleginnen ins berüchtigte Nachtleben Ibizas stürzte und erst am Donnerstag anreiste, war Caldentey bereits am Dienstagabend auf Mallorca eingetroffen. Im Gegensatz zu ihren feiernden Kameradinnen auf Ibiza erholte sich die 27-Jährige in Portocolom von den Strapazen der zurückliegenden Wochen.