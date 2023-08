Die Anzeichen verdichten sich, dass der für das kommende Wochenende angekündigte erneute Sturm heftig ausfallen könnte. Laut der Vorhersage des Wetterdienstes Aemet vom Donnerstag frischt bereits am Samstagnachmittag der Nordostwind gehörig auf. Am Sonntag soll es dann den ganzen Tag über noch stärker blasen. Mit teils heftigem Regen wird ab Samstagnachmittag und bis Sonntagvormittag gerechnet.

Am Montag soll der Wind weiterhin stark sein, sich aber spürbar abschwächen. Danach wird erwartet, dass sich das spätsommerliche Wetter schnell wieder beruhigt. Die Temperaturen sollen während des anstehenden Wetterereignisses nicht sinken, sondern eher sogar steigen. Es wird damit gerechnet, dass die 30 Grad erreicht wird und dass es nachts wieder um die 22 Grad gibt. Derzeit sacken die Werte im Dunkeln auf 17 bis 18 Grad ab.

Am Sonntag hatte es wegen des Sturms Hunderte Feuerwehreinsatze gegeben. Vor allem in Palma war es sehr ungemütlich geworden, dort und auch im Raum Calvià stürzten zahlreiche Bäume um. Im Hafen krachte das britische Kreuzfahrtschiff "Britannia" gegen einen Frachter, auf dem Meer zwischen Menorca und Mallorca ging eine Segelyacht mit zwei Deutschen an Bord verloren, die Suche dauerte auch am Mittwoch an. Am Flughafen wurden reihenweise Verbindungen annulliert.