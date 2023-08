Erinnerungen an den Fall der Kegelbrüder auf Mallorca werden wach! Wieder hat es an der Playa de Palma einen Brand gegeben. Und wieder ist dabei der Außenbereich einer von deutschen Auswanderern betriebenen Kneipe zerstört worden. Diesmal hat es die Bar "Chucca" erwischt. Ihr Besitzer ist der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Sohel Abdoulkhanzadeh. Er geht von Brandstiftung aus, schreibt bei Instagram: "Heute Nacht wurde im Chucca ein Brand gelegt, somit haben wir vorerst geschlossen."

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, begann das Feuer am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr zu lodern. Die Feuerwehr rückte im Carrer Llaüt an, ging zunächst davon aus, dass die Kult-Disko Riu Palace in Flammen steht. Schnell stellte sich aber heraus, dass nicht der einstige Nachtclub, sondern die Terrasse daneben brannte, auf der sich das "Chucca" befindet. Bei dem Feuer wurden Pflanzen und das Mobiliar komplett zerstört. Die Polizei ermittelt nun, ob wirklich Brandstiftung die Ursache war.

Auswanderer Abdoulkhanzadeh betreibt das "Chucca" seit vier Jahren, wird dabei von der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet. Ende des vergangenen Jahres gab es Gerüchte, dass der Mallorca-Auswanderer mit seiner Goodbye Deutschland-Kollegin Daniela Büchner anbandeln soll. Wenige Wochen später machte das Paar seine Beziehung dann offiziell. Doch nur kurz darauf war schon wieder alles aus und vorbei.