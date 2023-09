Ein sich täglich wiederholender Wahnsinn für viele Autofahrer im Südwesten Mallorcas: Auf der Autobahn von Andratx nach Palma registrierte die balearische Verkehrsbehörde DGT allein im Monat August dieses Jahres insgesamt 73 Staus, hauptsächlich zwischen Bendinat und der Abfahrt zur Ringautobahn sowie dem Paseo Marítimo.



Zu den Verkehrsverzögerungen kam es nach Aufzeichnung des DGT in der Regel ab elf Uhr morgens bis acht Uhr abends. Die Statistiken decken sich mit der Wahrnehmung vieler Autofahrer auf der Strecke Anratx-Palma, die sich in diesem Jahr über eine Zunahme der Verkehrsverzögerungen beklagten.



Mallorcas Inselrat zählte von Januar bis Juli dieses Jahres 12,6 Millionen Fahrzeuge, 1,62 Millionen mehr als im Jahr 2022. Das entspricht einem Anstieg von 14,72 Prozent. Bis zum vergangenen Jahr konnte man die Strecke Andratx-Palma in nur 35 Minuten zurücklegen. Jetzt kann die Fahrt bis zu anderthalb Stunden dauern, und außerdem ist die alte Straße von Palmanova oft voll mit Fahrzeugen, die eine Alternative zum Stau auf der Autobahn suchen.



Nach Fahrzeugtypen waren es vor allem Personenkraftwagen, die auf dieser Straße erfasst wurden. Von Januar bis Juli wurden 11.396.592 Autos, 689.360 Lastkraftwagen und 543.773 Motorräder und Zweiräder registriert. Allein im Juli wurden zwei Millionen Autos registriert.