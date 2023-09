Bei einem Großbrand im Industriegebiet Son Castelló in Mallorcas Hauptstadt Palma sind am Freitagnachmittag elf Lkw den Flammen zum Opfer gefallen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge brach der Brand gegen 15.30 Uhr neben dem Parkplatz eines Lebensmittelunternehmens aus. Verletzte waren nach ersten Angaben der Behörden nicht zu beklagen. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass sich der Brand an der Matratze eines Obdachlosen entzündete.

Während die Polizei den Brandort weiträumig absperrte, rückte die Feuerwehr mit vier Löschfahrzeugen im Industriegebiet an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Brandstelle zeitweise kilometerweit auszumachen. Ein Überspringen der Flammen auf die elf geparkten Lkw konnte die Feuerwehr nicht verhindern, das Fabrikgebäude blieb indes vom Feuer verschont. Mehrere Mitarbeiter der Firma mussten infolge der Hitze- und Rauchentwicklung evakuiert werden. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Treibstoffdepot zu verhindern. Kurz nach 17 Uhr erklärten die Behörden den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten wurden indes fortgesetzt. Medienberichten zufolge konzentrierten sich die Ermittlungen auf die Suche nach dem Obdachlosen, der sich neben dem Parkplatz eine behelfsmäßige Schlafstätte errichtet hatte. Von dem Mann fehlte am Abend noch jede Spur.