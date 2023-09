Das staatliche Gesundheitswesen auf Mallorca und den Nachbarinseln rüstet sich für die bevorstehende Grippesaison. In kommenden Herbst würden erstmals auch Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren ins Impfprogramm aufgenommen werden, sagte am Freitag der Kinderarzt und Sprecher des Impfkomitees, Edelmir Verges, gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Konkret handele es sich dabei um einen nasalen Impfstoff gegen Grippe und Bronchiolitis. Letztere ist die häufigste Atemwegsinfektion bei Kleinkindern, sie wird in 80 Prozent der Fälle durch das RS-Virus verursacht. Bislang konzentrierten sich die saisonalen Impfkampagnen ausschließlich auf ältere Personen ab 60 Jahren.

Spanien scheint bei der frühkindlichen Vorsorge international eine Vorreiterrolle zu spielen. "Der Impfkalender für Kinder in Spanien gehört zu den komplettesten auf der Welt", sagte Verges. Die in wenigen Wochen startende Kampagne der dualen Impfung gegen Grippe und Bronchiolitis sei zudem besonders kinderfreundlich, weil sie ähnlich wie ein Nasenspray verabreicht würde. Der vom Nachwuchs gefürchtete Piks entfalle somit. Die Bedeutung von Impfungen bei Kindern sei von den Behörden lange Zeit nicht entsprechend gewürdigt worden. "Dabei wissen wir seit Langem, dass es vor allem die Kinder sind, die die Grippe in der Gesellschaft verbreiten", so Verges.

Der Krankheitsverlauf bei Kindern, so der Experte, sei vergleichbar mit dem älterer Menschen ab 65 Jahren. So würden auf den Balearen prozentual ähnliche viele Kinder unter fünf Jahren ins Krankenhaus eingeliefert werden wie Senioren. Verges schätzt die Zahl der Kinder, die im anstehenden Herbst die duale Impfung erhalten werden, auf rund 54.000. Verabreicht werden die Impfungen in den staatlichen Gesundheitszentren.