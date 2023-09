Die Lokalpolizei in Alcúdia hat am frühen Mittwochmorgen einen irischen Touristen auf Mallorca festgenommen, der nach einem Streit mit anderen Gästen über politische Themen sehr aggressiv worden war. Der Mann zog sogar ein Messer und sorgte damit für Aufregung in dem Ferienort.



Offiziellen Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall kurz vor 1 Uhr nachts. Die Polizei wurde von der Hotelrezeption benachrichtigt, dass ein Gast, der mit einem Messer bewaffnet war, "durchgedreht sei". Die Beamten mussten sich gewaltsam Zutritt zu dem Zimmer verschaffen. Dort leistete der fast zwei Meter große Tourist erheblichen Widerstand, so dass die Beamten ihn gewaltsam überwältigen mussten.



Nach Angaben von Zeugen war es zwischen zwei irischen Familienmitgliedern zu einem Streit über politische Fragen gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte so weit, dass der Mann ein Messer zückte und die anderen Touristen bedrohte. Als die Polizeibeamten den Festgenommen zum Streifenwagen brachten, sahen sie, wie mehrere Personen Gegenstände aus dem fünften Stock des Hotels warfen. Einige der Objekte trafen fast die Beamten.