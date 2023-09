Alle Jahre wieder: In den nächsten Wochen geht auf Mallorca wieder der evangelische Konfirmandenunterricht los, der von der deutschsprachigen Evangelische Gemeinde auf den Balearen organisiert wird.

Der Unterricht dauert acht Monate und findet einmal monatlich in einer kleinen Gruppe samstags statt. Die Konfirmation wird dann im Mai 2024 stattfinden. Eingeladen sind alle, die 13 oder 14 Jahre alt sind. Anmelden kann man sich am Freitag, 22.09.2023 um 18 Uhr im Pfarrgarten in S’Arenal in der Straße Bellavista-H,3. Bei weiteren Rückfragen bezüglich Kosten kann der Kontakt zu Pfarrer Holmfried Braun telefonisch unter (+34) 640 30 65 86 oder per E-Mail: info@kirche-balearen.net aufgenommen werden.

Braun kümmert sich seit 2020 gemeinsam mit seiner Frau Martje Mechels als Pfarrerehepaar um die evangelische Gemeinde auf der Insel. Im letzten Jahr war Braun sichtlich zufrieden mit der Bilanz des Konfirmandenunterrichts: Insgesamt 15 Konfirmanden waren in seiner Obhut – ein deutlicher Zuwachs zu den Jahren zuvor, in denen er vier bis sechs Konfirmanden betreute.