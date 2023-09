Schon wieder ist es an der Playa de Palma zu einer Schlägerei gekommen. Die Nationalpolizei hat am vergangenen Dienstag auf Mallorca einen jungen Mann aus Deutschland festgenommen, weil er Rettungssanitäter angegriffen haben soll, während sie ihn verarzteten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei von diesem Donnerstag hervor.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 1.30 Uhr, als das medizinische Team auf einen Überfall an der Playa de Palma reagierte und sich bei seiner Ankunft um das deutsche "Opfer" kümmerte. Eine Streife der Nationalpolizei kam ebenfalls zum Tatort. Es kam heraus, dass eine Gruppe von vier Jugendlichen den Touristen vorher angegriffen hatte.

Auf Grundlage dieser Informationen, begannen die Polizeibeamten mit der Suche nach den Angreifern. Der Deutsche, der zeitweise bewusslos gewesen war, wurde im Krankenwagen behandelt. Doch anstatt die Tatverdächtigen weiter ausfindig zu machen, musste die Polizei zum Tatort zurückkehren, weil der Verletzte selbst das Personal des Rettungsdienstes mit Schlägen und Kniestößen angriff. Als die Beamten am Tatort eintrafen, nahmen sie den verletzten Deutschen fest.

Ein zweiter Krankenwagen musste an den Tatort gerufen werden, um sich neben der Versorgung des Opfers nun auch um die verletzten Sanitäter zu kümmern. Augenzeugen berichteten indes, dass der Deutsche zuvor seine Freundin geschlagen haben soll und daraufhin von der Gruppe zusammengeschlagen wurde. Aus diesem Grund muss sich der Tourist nun auch als mutmaßlicher Täter bezüglich der Misshandlung seiner Partnerin verantworten. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts gegen den Touristen und zur Verfolgung der Verantwortlichen sind noch im Gange.

An der Playa de Palma, der Partymeile von Mallorca, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. So kam es erst am vergangenen Samstag zu einem brutalen Überfall, bei dem drei Männer einen Urlauber bewusstlos geschlagen hatten, um ihn gezielt auszurauben.